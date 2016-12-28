За рік на Одещині виявлено фінансових порушень на 82 млн грн
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Південний офіс Державної аудиторської служби України відзвітував про результати роботи за рік, що минає. Так, в 2016-му співробітники провели близько 150 ревізій, в тому числі 10 тендерних перевірок і кілька бюджетних, передає кореспондент УНН.
За словами голови офісу Олега Муратова, виявлено фінансових порушень на суму 82 млн грн, з них відшкодовано до бюджету 30 млн. Паралельно виявлені порушення на 130 мільйонів, які наразі вивчають фахівці Держфінмоніторингу.
О.Муратов також зазначив, що особливий ефект дає операційний аудит, який має на меті перевірку стаціонарної роботи на підприємствах. Зокрема, за рік в найбільших портових підприємствах області знайдено таких порушень 170, а зекономлено 24 млн грн.
“У минулому році ми промоніторили держзакупівлі на загальну суму 1 млрд 100 млн грн. І практично в кожній другій закупівлі були виявлені порушення. Загальна їх сума склала близько 550 млн грн”, — повідомив керівник Південного офісу Держаудитслужби.