За год к ПЦУ присоединились около 600 приходов Московского патриархата - Епифаний

“В течение этого времени мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата примерно 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но нужно время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния”, — сказал митрополит.

Впрочем, он не исключает, что некоторые общины юридически не успели перерегистрировать свои уставы.

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“Но де-факто перешло около 600 приходов. Де-юре, возможно, пока еще не все оформили соответствующие документы. Но со временем и другие, пока смотрят, рассматривают... Есть очень много приходов, которые уже готовы к переходам. Они обращались ко мне, но говорят, что мы еще подождем, давайте пусть все образуется, и когда мы будем видеть, что мы примем решение, через короткое время это будет узаконено, потому что это касается и имущества”, — отметил Епифаний.

В декабре 2019 года УПЦ (МП) заявляла, что за год количество их приходов увеличилось с 12 092 до 12 338.

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15 декабря 2018 года в соборе Святой Софии в Киеве состоялся объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания из, в то время, УПЦ Киевского патриархата. 6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.