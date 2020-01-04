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Епіфаній повідомив, коли ПЦУ претендуватиме на статус патріархату

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Православна церква України буде претендувати на статус патріархату, коли всі православні українці об’єднаються навколо Києва. Про це в інтерв’ю для "Радіо Свобода" сказав Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає УНН.

"Ми наголошували на тому, що, у майбутньому, коли православні українці об’єднаються всі навколо Києва, ми будемо претендувати на статус патріархату. Але це нам не додасть якихось особливих прав, тому це попереду", - зазначив Епіфаній.

Він підкреслив, що ПЦУ володіє всіма необхідними правами, якими володіють інші помісні православні церкви.

Як повідомлялося раніше в УНН, українці поточного року побачать визнання Православної церкви України з боку низки інших помісних православних церков.

Українські Національні Новини

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