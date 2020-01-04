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Епіфаній анонсував визнання ПЦУ з боку низки помісних церков

Епіфаній анонсував визнання ПЦУ з боку низки помісних церков

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Українці поточного року побачать визнання Православної церкви України з боку низки інших помісних православних церков. Про це в інтерв’ю для "Радіо Свобода" сказав Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає УНН.

"Православна Церква України відбулась як така звичайно, у декого були певні великі очікування. Але це нормальне явище – коли людина прагне більшого, коли людина прагне щось зробити краще. Але, зроблено те, що було можливо зробити нам як очільникам, архієреям і духовенству протягом минулого року. Головне - що ми зберегли єдність, і завдяки цьому маємо певні здобутки – визнання з боку Елладської Православної Церкви, Олександрійського Патріархату, який є другим за честю після Вселенського Патріархату в диптиху. Ми побачимо, що і в наступному році буде визнання також декількох інших помісних православних церков. Це вже незворотній процес", - сказав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, Російська православна церква (РПЦ) припиняє поминання патріарха Олександрійського Феодора II в зв’язку з визнанням ним Православної церкви України, за якою РПЦ не визнає канонічного статусу.

Також нагадаємо, Епіфаній переконаний, українці поки що не готові до "календарної реформи".

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