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Українці поки що не готові до "календарної реформи" - Епіфаній

Українці поки що не готові до "календарної реформи" - Епіфаній

Київ • УНН

 • 18572 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Календарну систему, яка діє зараз в церкві, необхідно змінювати, проте зараз це "не на часі". Про це в інтерв’ю для "Радіо Свобода" сказав Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає УНН.

"Зараз ми бачимо, що точаться певні дискусії навколо календарного питання, щодо реформи календаря. Але це питання є досить складним, тому що український народ поки що не готовий до "календарної реформи", - сказав Епіфаній.

З його слів, якщо Україна матиме повністю об’єднану Українську Православну Церкву, коли всі православні українці об’єднаються в цій єдиній Помісній православній церкві, тоді легше буде прийняти відповідне рішення.

"Але оскільки зараз ми поки що не всі об’єднані православні, то це питання ми піднімаємо, але бачимо, що є певний супротив. Багато звикли до певної дати. Хоча ми святкуємо 25-го (за Юліанським календарем – ред.), якщо ми святкуємо за новим стилем, тому що є різні календарі. Якщо ми зараз говоримо тільки про перенесення Різдва Христового… але потрібно перенести всі святкування. Тоді Покрову ми не будемо святкувати 14-го, будемо святкувати 1-го жовтня, і інші свята, до яких ми так звикли, і Преображення, й інші свята", - зазначив Предстоятель.

Він пояснив, що у такому разі необхідно буде змінювати всю календарну систему, яка зараз діє в церкві.

"Церква загалом не проти, але ми говоримо про те, що це не на часі, потрібно провести велику просвітницьку роботу. Зараз в єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення, який проти. Будемо аналізувати і у майбутньому я думаю що це питання буде вирішено позитивно", - додав митрополит.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ПЦУ хочуть, щоб представники України порушили питання утисків української церкви в анексованому Криму на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську.

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