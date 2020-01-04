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Украинцы пока не готовы к "календарной реформе" - Епифаний

Украинцы пока не готовы к "календарной реформе" - Епифаний

Киев • УНН

 • 18573 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Календарную систему, которая действует сейчас в церкви, необходимо менять, однако сейчас это "не актуально". Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.

"Сейчас мы видим, что идут определенные дискуссии вокруг календарного вопроса, касающиеся реформы календаря. Но этот вопрос является достаточно сложным, так как украинский народ пока не готов к "календарной реформе", - сказал Епифаний.

По его словам, если Украина будет иметь полностью объединенную Украинскую Православную Церковь, когда все православные украинцы объединятся в этой единой Поместной православной церкви, тогда легче будет принять соответствующее решение.

"Но поскольку сейчас мы пока что не все объединенные православные, то этот вопрос мы поднимаем, но мы видим, что есть определенное сопротивление. Многие привыкли к определенной дате. Хотя мы празднуем 25-го (по Юлианскому календарю - ред.), если мы празднуем по новому стилю, потому что есть разные календаре. Если мы сейчас говорим только о переносе Рождества Христова... но нужно перенести все празднества. Тогда Покрову мы не будем праздновать 14-го, будем праздновать 1 октября, и другие праздники, к которым мы так привыкли, и Преображения, и другие праздники", - отметил Предстоятель.

Он пояснил, что в таком случае необходимо будет менять всю календарную систему, которая сейчас действует в церкви.

"Церковь в целом не против, но мы говорим о том, что это еще не время, нужно провести большую просветительскую работу. Сейчас в епархиях мы проведем соответствующий опрос, увидим, какой процент за перенос, а какой против. Будем анализировать и в будущем я думаю, что этот вопрос будет решен положительно", - добавил митрополит.

Как сообщалось ранее в УНН, в ПЦУ хотят, чтобы представители Украины подняли вопрос притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

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