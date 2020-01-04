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Епіфаній: на території окупованого Донбасу ПЦУ знаходиться у підпіллі

Епіфаній: на території окупованого Донбасу ПЦУ знаходиться у підпіллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донбасу Православна церква України знаходиться у підпіллі, священики піддаються утискам та залякуванню. Про це в інтерв’ю для "Радіо Свобода" сказав Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає УНН.

"Там (на території окупованого Донбасу – ред.) теж складна ситуація, тому що церква знаходиться у підпіллі. Ми не можемо звершувати офіційно богослужіння. Ми підтримуємо ті громади до цього часу, у нас там є будинок для престарілих, в якому знаходиться близько 100 чоловік. І це наш обов’язок, ми опікуємся ними, ми передаємо їм гуманітарну допомогу, тому що це – наші люди", - сказав Предстоятель.

З його слів, тих священиків, які залишились на окупованому Донбасі, наразі небагато, тому що існує "велика небезпека обшуків, як було і в Луганську і в Донецьку".

"Їх викликають на допити, лякають, змушують перереєструватись, але ми не підемо на це. Ми не будемо перереєстровуватись згідно російського законодавства, чи згідно так званого законодавства цих республік. Тому вони намагаються змусити духовенство на місцях перереєстровуватись, залякують. Священики покидають цю територію. Навіть нещодавно був прецедент, що один зі священиків помер на пропускному пункті", - розповів Епіфаній.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ПЦУ хочуть, щоб представники України порушили питання утисків української церкви в анексованому Криму на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Українські Національні Новини

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