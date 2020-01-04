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Епифаний: на территории оккупированного Донбасса ПЦУ находится в подполье

Епифаний: на территории оккупированного Донбасса ПЦУ находится в подполье

Киев  •  УНН

 • 13347 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. На временно оккупированных территориях Донбасса Православная церковь Украины находится в подполье, священники подвергаются притеснениям и запугиванию. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.

"Там (на территории оккупированного Донбасса - ред.) тоже сложная ситуация, потому что церковь находится в подполье. Мы не можем совершать официально богослужения. Мы поддерживаем те общины до сих пор, у нас там есть дом для престарелых, в котором находится около 100 человек. И это наша обязанность, мы заботимся ними, мы передаем им гуманитарную помощь, потому что это - наши люди", - сказал предстоятель.

По его словам, тех священников, которые остались на оккупированном Донбассе, пока немного, так как существует "опасность обысков, как было и в Луганске и в Донецке".

"Их вызывают на допросы, пугают, заставляют перерегистрироваться, но мы не пойдем на это. Мы не будем перерегистрироваться согласно российскому законодательству, или согласно так называемого законодательства этих республик. Поэтому они пытаются заставить духовенство на местах перерегистрироваться, запугивают. Священники покидают эту территорию. Даже недавно был прецедент, один из священников скончался на пропускном пункте", - рассказал Епифаний.

Как сообщалось ранее в УНН, в ПЦУ хотят, чтобы представители Украины подняли вопрос притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

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