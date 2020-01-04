За рік до ПЦУ приєдналися приблизно 600 парафій Московського патріархату – Епіфаній
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За рік до Православної церкви України приєдналися приблизно 600 парафій Української православної церкви (Московського патріархату), заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
“Упродовж цього часу ми зміцніли, до нас приєдналися з боку Московського патріархату приблизно 600 парафій. І я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час. Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно і добровільно. Ми не маємо права ще створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння”, — сказав митрополит.
Утім, він не виключає, що деякі громади юридично не встигли перереєструвати свої статути.
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“Але де-факто перейшло приблизно 600 парафій. Де-юре, можливо, поки ще не всі оформили відповідні документи. Але з часом і інші, які поки що споглядають, дивляться... Є дуже багато парафій, які вже готові до переходів. Вони зверталися до мене, але говорять, що ми ще почекаємо, давайте нехай все владнається, і коли ми будемо бачити, що ми ухвалимо рішення, через короткий час це буде узаконено, бо це стосується і майна”, — зазначив Епіфаній.
У грудні 2019 року УПЦ (МП) заявляла, що за рік кількість їхніх парафій збільшилася з 12 092 до 12 338.
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15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія із на той час УПЦ Київського патріархату. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.