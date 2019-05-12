За год у дипучреждений в Украине протестовали около 10 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Почти 10 мирных акций протеста состоялось в течение 2018 года у дипломатических учреждений и представительств в Украине. Об этом сообщили в Департаменте превентивной коммуникации Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины информирует, что в течение 2018 у дипломатических учреждений и представительств в Украине произошло около 10 мирных акций протеста, участие в которых приняло около 1 тыс. граждан", - сообщили в ведомстве.
Также Департамент превентивной деятельности Нацполиции отмечает, что публичную безопасность и порядок во время проведения массовых мероприятий возле дипломатических учреждений обеспечивали почти 500 полицейских, тогда грубых нарушений правопорядка не было зафиксировано.
Как сообщал УНН, 9 мая в центре Киева проходила акция "Бессмертный Грут" для противодействия "Бессмертному полку".