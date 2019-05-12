За рік біля дипустанов в Україні протестували близько 10 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Майже 10 мирних акцій протесту відбулось впродовж 2018 року біля дипломатичних установ та представництв в Україні. Про це повідомили у Департаменті превентивної комунікації Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит УНН.
"Департамент превентивної діяльності Національної поліції України інформує, що протягом 2018 року біля дипломатичних установ та представництв в Україні відбулося близько 10 мирних акцій протесту, участь у яких взяло майже 1 тис. громадян",- повідомили у відомстві.
Також Департамент превентивної діяльності Нацполіції зазначає, що публічну безпеку і порядок під час проведення масових заходів біля дипломатичних установ забезпечували майже 500 поліцейських, тоді грубих порушень правопорядку не було зафіксовано.
Як повідомляв УНН, 9 травня у центрі Києва проходила акція "Безсмертний Грут" для протидії "Безсмертному полку".