По результатам анализа финансовых отчетов президентской кампании - составлено 128 админпротоколов

Протоколы составлены по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях выявлены факты нарушения порядка предоставления взноса в избирательный фонд кандидата или получения такого взноса и порядка представления финансовых отчетов избирательных фондов.

“Национальное агентство обращает внимание, что информация о составленых протоколах об административном правонарушении не является окончательной, поскольку процесс составления и направления протоколов в суд продолжается. Напомним, что финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка представления и полноты заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет вклад (согласно ст. 15 ЗУ „О политических партиях в Украине“, ст. 43 ЗУ „О выборах Президента Украины“)”, — отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, НАПК составило протоколы на двух депутатов и чиновника Счетной палаты.