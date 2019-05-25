По результатам анализа финансовых отчетов президентской кампании - составлено 128 админпротоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. По результатам анализа финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции составило 128 протоколов об административном правонарушении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Протоколы составлены по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях выявлены факты нарушения порядка предоставления взноса в избирательный фонд кандидата или получения такого взноса и порядка представления финансовых отчетов избирательных фондов.
“Национальное агентство обращает внимание, что информация о составленых протоколах об административном правонарушении не является окончательной, поскольку процесс составления и направления протоколов в суд продолжается. Напомним, что финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка представления и полноты заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет вклад (согласно ст. 15 ЗУ „О политических партиях в Украине“, ст. 43 ЗУ „О выборах Президента Украины“)”, — отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, НАПК составило протоколы на двух депутатов и чиновника Счетной палаты.