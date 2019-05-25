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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 74513 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 88235 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122213 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111433 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144614 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130123 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

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По результатам анализа финансовых отчетов президентской кампании - составлено 128 админпротоколов

Киев  •  УНН

 • 10501 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. По результатам анализа финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции составило 128 протоколов об административном правонарушении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Протоколы составлены по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях выявлены факты нарушения порядка предоставления взноса в избирательный фонд кандидата или получения такого взноса и порядка представления финансовых отчетов избирательных фондов.

“Национальное агентство обращает внимание, что информация о составленых протоколах об административном правонарушении не является окончательной, поскольку процесс составления и направления протоколов в суд продолжается. Напомним, что финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка представления и полноты заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет вклад (согласно ст. 15 ЗУ „О политических партиях в Украине“, ст. 43 ЗУ „О выборах Президента Украины“)”, — отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, НАПК составило протоколы на двух депутатов и чиновника Счетной палаты.

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