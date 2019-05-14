НАЗК склало протоколи на двох депутатів та чиновницю Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно 3-х суб’єктів декларування за неподання або несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, що виникли у зв’язку з придбанням автомобілів та отриманням доходу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
Складено протоколи стосовно депутатів Волноваської районної ради Донецької області Валерія Сарбаша, який не подав до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані після придбання автомобіля Mercedes-Benz V 250 D вартістю понад 2,3 млн грн, та Олександра Сарбаша, який не подав таке повідомлення після купівлі автомобіля Renault Captur вартістю майже 600 тис. гривень.
Окрім того, як зазначається, порушила термін повідомлення Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані заступник начальника управління стратегічного розвитку, аналітики та стандартів Рахункової палати Тетяна Шевченко, отримавши заробітну плату на суму 92,2 тис. гривень.
Відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані передбачена частиною другою статті 172-6 КУпАП у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, НАЗК за місяць виявило неправдиві дані у чотирьох деклараціях.