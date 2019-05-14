НАЗК склало протоколи на двох депутатів та чиновницю Рахункової палати

КИЇВ. 14 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно 3-х суб’єктів декларування за неподання або несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, що виникли у зв’язку з придбанням автомобілів та отриманням доходу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.