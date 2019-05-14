НАПК составило протоколы на двух депутатов и чиновницу Счетной палаты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы в отношении 3-х субъектов декларирования за непредставление или несвоевременное представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, возникших в связи с приобретением автомобилей и получением дохода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Составлены протоколы в отношении депутатов Волновахского районного совета Донецкой области Валерия Сарбаша, не подаашего в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии после приобретения автомобиля Mercedes-Benz V 250 D стоимостью более 2,3 млн грн, и Александра Сарбаша, который не подал такое сообщение после покупки автомобиля Renault Captur стоимостью почти 600 тыс. гривен.
Кроме того, как отмечается, нарушила срок уведомления Национального агентства о существенных изменениях в имущественном состоянии заместитель начальника управления стратегического развития, аналитики и стандартов Счетной палаты Татьяна Шевченко, получив заработную плату на сумму 92,2 тыс. гривен.
Ответственность за непредставление или несвоевременное представление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частью второй статьи 172-6 КоАП в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, НАПК за месяц выявило ложные сведения в четырех декларациях.