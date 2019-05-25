За результатами аналізу фінансових звітів президентської кампанії - складено 128 адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. За результатами аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало 128 протоколів про адміністративне правопорушення, інформує УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Протоколи складено за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення: виявлені факти порушення порядку надання внеску до виборчого фонду кандидата або ж отримання такого внеску та порядку подання фінансових звітів виборчих фондів.
“Національне агентство звертає увагу, що інформація про складені протоколи про адміністративне правопорушення не є остаточною, оскільки процес складання та направлення протоколів до суду триває. Нагадаємо, що фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманій від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ „Про політичні партії в Україні“, ст. 43 ЗУ „Про вибори Президента України“)”, — зазначили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, НАЗК склало протоколи на двох депутатів та чиновницю Рахункової палати.