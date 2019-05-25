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За результатами аналізу фінансових звітів президентської кампанії - складено 128 адмінпротоколів

За результатами аналізу фінансових звітів президентської кампанії - складено 128 адмінпротоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. За результатами аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало 128 протоколів про адміністративне правопорушення, інформує УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Протоколи складено за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення: виявлені факти порушення порядку надання внеску до виборчого фонду кандидата або ж отримання такого внеску та порядку подання фінансових звітів виборчих фондів.

“Національне агентство звертає увагу, що інформація про складені протоколи про адміністративне правопорушення не є остаточною, оскільки процес складання та направлення протоколів до суду триває. Нагадаємо, що фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманій від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ „Про політичні партії в Україні“, ст. 43 ЗУ „Про вибори Президента України“)”, — зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, НАЗК склало протоколи на двох депутатів та чиновницю Рахункової палати.

Українські Національні Новини

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