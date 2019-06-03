За пять лет в Украине уменьшилось количество изнасилований
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. С 2014 по 2018 годы уменьшилось количество учтенных уголовных производств по статье изнасилование. Об этом УНН сообщили в отделе рассмотрения запросов на публичную информацию Генеральной прокуратуры Украины.
Так, в 2014 году учтено 421 уголовных правонарушений по ст. 152 (изнасилование) УК Украины. Всего зарегистрировано 918, из них закрыто - 497.
В 2015 году было учтено 323 уголовных правонарушений. Всего зарегистрировано 721, из них закрыто - 398.
В 2016 году учтено 349 уголовных правонарушений. Всего было зарегистрировано 776, из которых закрыто - 427.
В 2017 году было учтено 259 уголовных правонарушений. Всего было зарегистрировано 544, из которых закрыто 285.
В 2018 году было учтено 203 уголовных правонарушений. Всего было зарегистрировано 403, из которых закрыто 200.
Таким образом, количество учтенных уголовных производств за изнасилование уменьшилось.
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Напомним, в январе этого года в Украине вступил в силу закон № 2227-VIII, который вносит изменения в Уголовный кодекс об обязательном обоюдному согласию на секс .
Закон изменяет определение понятия "изнасилование" и расширяется круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу.