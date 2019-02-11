Для третини жінок світу перший сексуальний досвід був насильницьким
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Для третини жінок світу перший сексуальний досвід був насильницьким. Про це повідомляє Організація об'єднаних націй на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Більше половини всіх жертв сексуального насильства в світі молодше 16 років. Для третини жінок світу перший сексуальний досвід був насильницьким", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, українці закликали Президента відправити на доопрацювання закон, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу в частині визначення термінів "згвалтування" і "насильство".