Для трети женщин мира первый сексуальный опыт был насильственным
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Для трети женщин мира первый сексуальный опыт был насильственным. Об этом сообщает Организация обьединенных наций на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Более половины всех жертв сексуального насилия в мире моложе 16 лет. Для трети женщин мира первый сексуальный опыт был насильственным", - идется в сообщении.
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Напомним, украинцы призвали Президента отправить на доработку закон, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс в части определения терминов "изнасилование" и "насилие".