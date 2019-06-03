За п'ять років в Україні зменшилась кількість зґвалтувань
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. З 2014 по 2018 роки зменшилася кількість облікованих кримінальних проваджень за статтею зґвалтування. Про це УНН повідомили у відділі розгляду запитів на публічну інформацію Генеральної прокуратури України.
Так, у 2014 році обліковано 421 кримінальних правопорушень за ст. 152 (зґвалтування) КК України. Усього зареєстровано 918, з них закрито – 497.
У 2015 році було обліковано 323 кримінальних правопорушень. Усього зареєстровано 721, з них закрито – 398.
У 2016 році обліковано 349 кримінальних правопорушень. Усього було зареєстровано 776, з яких закрито – 427.
У 2017 році було обліковано 259 кримінальних правопорушень. Усього було зареєстровано 544, з яких закрито 285.
У 2018 році було обліковано 203 кримінальних правопорушень. Усього було зареєстровано 403, з яких закрито 200.
Таким чином, кількість облікованих кримінальних проваджень за зґвалтування зменшилася.
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Нагадаємо, у січні цього року в Україні набув чинності закон № 2227-VIII, який вносить зміни до Кримінального кодексу щодо обов’язкової обопільної згоди на секс.
Закон змінює визначення поняття "зґвалтування" та розширюється коло потенційних обвинувачуваних у примушенні до сексу.