За пять лет в Украине учли 12 незаконных абортов

КИЕВ. 2 июня. УНН. За 2014-2018 годы в Украине было учтено 12 уголовных производств по статье незаконное производство аборта или стерилизации. Об этом УНН сообщили в отделе рассмотрения запросов на публичную информацию Генеральной прокуратуры Украины.