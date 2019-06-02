За пять лет в Украине учли 12 незаконных абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. За 2014-2018 годы в Украине было учтено 12 уголовных производств по статье незаконное производство аборта или стерилизации. Об этом УНН сообщили в отделе рассмотрения запросов на публичную информацию Генеральной прокуратуры Украины.
Так, в 2014 году было учтено 2 уголовных правонарушениях по статье 134 УК Украины (Незаконное производство аборта или стерилизации). Всего зарегистрировано 5, из них закрыто - 3.
В 2015 году учтено 4 уголовных правонарушениях. Всего было зарегистрировано 12, из них закрыто - 8.
В 2016 году было учтено одно уголовное преступление. Всего зарегистрировано 6, из которых закрыто - 5.
В 2017 году было учтено 3 уголовных правонарушениях. Всего зарегистрировано 6, из них закрыты 3.
В 2018 году было учтено 2 уголовных правонарушениях. Всего было зарегистрировано 3, из которых одно закрыто.
Напомним, в мае закон, запрещающий делать аборты практически на всех стадиях беременности и даже в случае изнасилования или инцеста, вступил в силу в американском штате Алабама.
В Украине же в 2018 году в Украине было сделано 46 552 прерываний беременности.
А количество сделанных прерываний беременности в Украине в 2018 году среди несовершеннолетних составляет почти 400.