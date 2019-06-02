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6 марта, 19:19 • 136839 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144453 просмотра

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За пять лет в Украине учли 12 незаконных абортов

За пять лет в Украине учли 12 незаконных абортов

Киев  •  УНН

 • 20296 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. За 2014-2018 годы в Украине было учтено 12 уголовных производств по статье незаконное производство аборта или стерилизации. Об этом УНН сообщили в отделе рассмотрения запросов на публичную информацию Генеральной прокуратуры Украины.

Так, в 2014 году было учтено 2 уголовных правонарушениях по статье 134 УК Украины (Незаконное производство аборта или стерилизации). Всего зарегистрировано 5, из них закрыто - 3.

В 2015 году учтено 4 уголовных правонарушениях. Всего было зарегистрировано 12, из них закрыто - 8.

В 2016 году было учтено одно уголовное преступление. Всего зарегистрировано 6, из которых закрыто - 5.

В 2017 году было учтено 3 уголовных правонарушениях. Всего зарегистрировано 6, из них закрыты 3.

В 2018 году было учтено 2 уголовных правонарушениях. Всего было зарегистрировано 3, из которых одно закрыто.

Напомним, в мае закон, запрещающий делать аборты практически на всех стадиях беременности и даже в случае изнасилования или инцеста, вступил в силу в американском штате Алабама.

В Украине же в 2018 году в Украине было сделано 46 552 прерываний беременности.

А количество сделанных прерываний беременности в Украине в 2018 году среди несовершеннолетних составляет почти 400.

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