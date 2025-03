В Алабамі вступила в силу скандальна заборона на аборти на всіх стадіях вагітності

“Сьогодні я ввела в силу закон „Про охорону людського життя“. Для своїх численних прибічників цей законопроект є свідченням глибокої віри населення Алабами в цінність життя кожної людини і в те, що кожне життя є священним божим даром”, — зазначила губернатор. Вона звернула увагу на те, що схожа заборона свого часу діяла в цьому штаті понад ста років.

Верхня палата законодавчої асамблеї (парламенту) Алабами у вівторок увечері 25 голосами проти шести схвалила даний законопроект. Нижня палата парламенту схвалила документ 74 голосами проти трьох у минулому місяці.

Закон передбачає кримінальне покарання для лікарів, які ризикнули перервати вагітність жінки. Таким акушерам або гінекологам загрожує до 99 років позбавлення волі. Фракція демократів в сенаті асамблеї внесла дві поправки в документ, що роблять винятки для жертв зґвалтування і інцесту. Однак в ході голосування ці поправки були виключені з тексту законопроекту. У ньому в результаті залишилася єдине застереження: дозволено робити аборт при наявності серйозної загрози життю жінки при пологах.

Today, I signed into law the Alabama Human Life Protection Act. To the bill’s many supporters, this legislation stands as a powerful testament to Alabamians’ deeply held belief that every life is precious & that every life is a sacred gift from God. https://t.co/DwKJyAjSs8 pic.twitter.com/PIUQip6nmw

У квітні закон, що забороняє робити аборти на ранніх термінах, вступив в силу в штаті Огайо. У законі не передбачено винятків для вагітностей, що наступили в результаті зґвалтування або інцесту. До Огайо парламенти ще п’яти американських штатів схвалили подібні заборони. Однак в трьох випадках відповідні законопроекти були блоковані в судах, в одному випадку введення в силу було відкладено, а в п’ятому випадку — знаходиться на розгляді губернатора.