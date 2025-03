В Алабаме вступил в силу скандальный запрет на аборты на всех стадиях беременности

“Сегодня я ввела в силу закон „Об охране человеческой жизни“. Для своих многочисленных сторонников этот законопроект является свидетельством глубокой веры населения Алабамы в ценность жизни каждого человека и в то, что каждая жизнь является священным божьим даром”, — отметила губернатор. Она обратила внимание на то, что схожий запрет в свое время действовал в этом штате свыше ста лет.

Верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) Алабамы во вторник вечером 25 голосами против шести одобрила данный законопроект. Нижняя палата парламента одобрила документ 74 голосами против трех в прошлом месяце.

Закон предусматривает уголовное наказание для врачей, рискнувших прервать беременность женщины. Таким акушерам или гинекологам грозит до 99 лет лишения свободы. Фракция демократов в сенате ассамблеи внесла две поправки в документ, делающие исключения для жертв изнасилования и инцеста. Однако в ходе голосования эти поправки были исключены из текста законопроекта. В нем в итоге осталась единственная оговорка: разрешено делать аборт при наличии серьезной угрозы жизни женщины при родах.

Today, I signed into law the Alabama Human Life Protection Act. To the bill’s many supporters, this legislation stands as a powerful testament to Alabamians "deeply held belief that every life is precious & that every life is a sacred gift from God. https://t.co/DwKJyAjSs8 pic.twitter.com/PIUQip6nmw

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) 15 мая 2019

В апреле закон, запрещающий делать аборты на ранних сроках, вступил в силу в штате Огайо. В законе не предусмотрены исключения для беременностей, наступивших в результате изнасилования или инцеста. До Огайо парламенты еще пяти американских штатов одобрили подобные запреты. Однако в трех случаях соответствующие законопроекты были блокированы в судах, в одном случае введение в силу было отложено, а в пятом случае — находится на рассмотрении губернатора.