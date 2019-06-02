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За п’ять років в Україні облікували 12 незаконних абортів

За п’ять років в Україні облікували 12 незаконних абортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. За 2014-2018 роки в Україні було обліковано 12 кримінальних проваджень за статтею незаконне проведення аборту або стерилізації. Про це УНН повідомили у відділі розгляду запитів на публічну інформацію Генеральної прокуратури України.

Так, у 2014 році було обліковано 2 кримінальні правопорушення за статтею 134 КК України (Незаконне проведення аборту або стерилізації). Усього зареєстровано 5, з них закрито – 3.

У 2015 році обліковано 4 кримінальних правопорушення. Усього було зареєстровано 12, з них закрито – 8.

У 2016 році було обліковано одне кримінальне правопорушення. Усього зареєстровано 6, з яких закрито – 5.

У 2017 році було обліковано 3 кримінальних правопорушення. Усього зареєстровано 6, з них закрито 3.

У 2018 році було обліковано 2 кримінальних правопорушення. Усього було зареєстровано 3, з яких одне закрито.

Нагадаємо, у травні закон, що забороняє робити аборти практично на всіх стадіях вагітності і навіть в разі зґвалтування чи інцесту, вступив у силу в американському штаті Алабама.

В Україні ж у 2018 році в Україні було зроблено 46 552 переривань вагітності.

А кількість зроблених переривань вагітності в Україні у 2018 році серед неповнолітніх становить майже 400.

Українські Національні Новини

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