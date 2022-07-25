За пять месяцев оккупанты убили в Украине 37 медийщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. За 151 сутки полномасштабного вторжения российские оккупанты убили в Украине 37 медийщиков. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины, передает УНН.
Детали
Среди погибших: 8 журналистов, которые выполняли профессиональные обязанности, 12 медийщиков – гражданских жертв, 17 представителей СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины.
Как отметили, каждые четыре дня от российского оружия в Украине погибал журналист.
Напомним
Комитет по свободе слова сообщил, что 21 июля 2022 года на войне с российскими оккупантами погиб журналист издания об авто "InfoCar" Николай Рачок.