У бою із вагнерівцями загинув журналіст Микола Рачок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Комітет з питань свободи слова повідомив, що 21 липня 2022 року на війні з російськими окупантами загинув журналіст видання про авто "InfoCar" Микола Рачок. Про це інформує УНН.
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Микола Рачок з початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Зі слів головного редактора видання, за ці п’ять місяців війни патріотизм, мотивація та сила духу зробила з Миколи воїна. Його підрозділ, 58 бригада, прийняв свій не перший, але, нерівний бій з чисельним загоном “Ліга” ПВК Вагнера.
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