У бою із вагнерівцями загинув журналіст Микола Рачок

Деталі

Микола Рачок з початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Зі слів головного редактора видання, за ці п’ять місяців війни патріотизм, мотивація та сила духу зробила з Миколи воїна. Його підрозділ, 58 бригада, прийняв свій не перший, але, нерівний бій з чисельним загоном “Ліга” ПВК Вагнера.

Нагадаємо

На фронті загинув воєнний кореспондент Олексій Чубашев.