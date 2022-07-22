В бою с вагнеровцами погиб журналист Николай Рачок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Комитет по свободе слова сообщил, что 21 июля 2022 года на войне с российскими оккупантами погиб журналист издания об авто "InfoCar" Николай Рачок. Об этом информирует УНН.
Детали
Николай Рачок с начала полномасштабной войны пошел защищать Украину. По словам главного редактора издания, за эти пять месяцев войны патриотизм, мотивация и сила духа сделала из Николая воина. Его подразделение, 58 бригада, приняло свое не первое, но, неравное сражение с численным отрядом “Лига” ПВК Вагнера.
Напомним
На фронте погиб военный корреспондент Алексей Чубашев.