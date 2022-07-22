В бою с вагнеровцами погиб журналист Николай Рачок

Детали

Николай Рачок с начала полномасштабной войны пошел защищать Украину. По словам главного редактора издания, за эти пять месяцев войны патриотизм, мотивация и сила духа сделала из Николая воина. Его подразделение, 58 бригада, приняло свое не первое, но, неравное сражение с численным отрядом “Лига” ПВК Вагнера.

Напомним

На фронте погиб военный корреспондент Алексей Чубашев.