За п’ять місяців окупанти вбили в Україні 37 медійників

Деталі

Серед загиблих: 8 журналістів, які виконували професійні обов’язки, 12 медійників – цивільних жертв, 17 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

Як зазначили, кожні чотири дні від російської зброї в Україні гинув журналіст.

Нагадаємо

Комітет з питань свободи слова повідомив, що 21 липня 2022 року на війні з російськими окупантами загинув журналіст видання про авто "InfoCar" Микола Рачок.