За п’ять місяців окупанти вбили в Україні 37 медійників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. За 151 добу повномасштабного вторгення російські окупанти вбили в Україні 37 медійників. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України, передає УНН.
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Серед загиблих: 8 журналістів, які виконували професійні обов’язки, 12 медійників – цивільних жертв, 17 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.
Як зазначили, кожні чотири дні від російської зброї в Україні гинув журналіст.
Нагадаємо
Комітет з питань свободи слова повідомив, що 21 липня 2022 року на війні з російськими окупантами загинув журналіст видання про авто "InfoCar" Микола Рачок.