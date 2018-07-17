За пять месяцев экспорт и импорт товаров выросли в среднем на 14%

В частности, по данным Госстатистики, в январе-мая 2018 года экспорт товаров составил 19 млрд 460,1 млн долларов, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт — 21 млрд 515 млн долларов, что на 15,3% больше, чем в январе-мае предыдущего года.

Отрицательное сальдо увеличилось и составило 2 млрд 54,9 млндолларов (в январе-мае 2017 года отрицательное — 1 млрд 422,7 млн долларов).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

Напомним, за пять месяцев 2018 года Украина увеличила аграрный экспорт в ЕС почти на 13 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.