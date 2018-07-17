За п'ять місяців експорт та імпорт товарів зросли в середньому на 14%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Протягом січня-травня 2018 року Україна наростила експорт та імпорт товарів. Водночас обсяги імпорту перевищили обсяги експорту на 2 млрд 54,9 млн доларів. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстатистики, у січні—травні 2018 року експорт товарів становив 19 млрд 460,1 млн доларів, що на 12,9% більше порівняно із аналогічним періодом минулого року. Імпорт — 21 млрд 515 млн доларів, що на 15,3% більше, ніж у січні-травні попереднього року.
Негативне сальдо побільшало та склало 2 млрд 54,9 млн доларів (у січні—травні 2017 року негативне — 1 млрд 422,7 млн доларів).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 210 країн світу.
Нагадаємо, за п’ять місяців 2018 року Україна збільшила аграрний експорт до ЄС майже на 13 млн доларів порівняно з аналогічним періодом 2017 року.