За прошедшую неделю саперы на Харьковщине обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предметов

На прошлой неделе саперы сводного отряда ГСЧС осуществили 144 выезда на Харьковщине. За неделю было изъято и обезврежено 174 взрывоопасных предметов. Всего с начала войны было обезврежено почти 90 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил во время брифинга рассказал представитель ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент УНН.

Саперы сводного отряда ГСЧС осуществили 144 выезда. Всего за неделю было изъято и обезврежено 174 взрывоопасных предметов. С начала войны пиротехники обследовали более 4471 га территории. С помощью машин механизированного разминирования - 147 га. 3091 км линии электропередач. Обнаружено и обезврежено 88658 единиц взрывоопасных предметов, - сказал Василенко.

Детали

По его словам, на прошлой неделе не было зафиксировано подрывов гражданского населения на взрывоопасных предметах.

Он также отметил, что на Харьковщине продолжают работать саперы сводного отряда ГСЧС: 20 пиротехнических расчетов, 103 сапера и 42 единицы техники.

Напомним

За прошедшую неделю в Харьковской области три человека погибли в пожарах и еще трое - под завалами, а четверо были спасены из пожаров и двое - из-под завалов.