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За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 196 боев: горячее всего было на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 916 просмотра

9 мая на фронте произошло 196 боевых столкновений, 65 из которых – на Покровском направлении. россияне нанесли 34 авиаудара и совершили более 4100 обстрелов позиций ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 196 боев: горячее всего было на Покровском направлении

За прошедшие сутки, 9 мая, на российско-украинском фронте зафиксировали 196 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские защитники остановили 65 наступательных действий врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08.00 10.05.2025, за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 34 авиаудара, в частности сбросил 69 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 4100 обстрелов, из них 35 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2174 дрона-камикадзе

- говорится в отчете.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Дорошовка, Мануховка, Новая Слобода Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, три артиллерийские системы и еще две другие важные цели российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении агрессор шесть раз штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Загризового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Редкодуба, Ямполовки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении в течение дня враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений возле Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультиного.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Проминь, Елизаветовка, Даченское, Зверово, Удачное, Котляровка, Андреевка, Лысовка, Новосергеевка и в направлении Муравки, Зари, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Отрадное, Равнополь, Новоселка, Вольное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Малых Щербаков, Степового и Щербаков.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 21 управляемой бомбы, а также совершил 316 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

За последние сутки с 9 на 10 мая, российские захватчики потеряли на фронте более 1300 солдат, 4 танка и еще ряд единиц военной техники. 

путин поддержал прекращение огня, но Украина не готова – песков о переговорах10.05.25, 05:38 • 11391 просмотр

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