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За проект реставрации исторического здания мэрия Одессы заплатит полтора миллиона

Киев • УНН

 • 9372 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Одессе хотят провести реставрацию исторического здания на Пушкинской, 57. Управление капитального строительства Одесского городского совета готово заплатить за разработку проектной документации 1489000. Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro

За проект реставрации исторического здания мэрия Одессы заплатит полтора миллиона

Детали

Согласно тендерной документации, победитель должен разработать проект по реставрации фасадов и крыши здания, сохранив подлинные и конструктивные элементы памятника. Исполнитель также сохранить исторический декор и живопись и выполнить архитектурное подсветка фасадов.

Прием предложений продлится с 25 по 28 октября. Срок выполнения работ - ноябрь 2021 - апрель 2022 года.

Здание, которое хочет отреставрировать мэрия, построено в 1913 году. Дом является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием "Дом доходный Хаджи-Хачинова" и памятником истории местного значения.

Напомним, Одесская мэрия потратит миллион гривен за то, чтобы узнать рейтинг города.

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