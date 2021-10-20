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За проект реставрації історичної будівлі мерія Одеси заплатить півтора мільйона

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Одесі хочуть провести реставрацію історичної будівлі на Пушкінській, 57. Управління капітального будівництва Одеської міської ради готове заплатити за розробку проектної документації 1489000. Про це стало відомо з системи державних закупівель Prozorro.

За проект реставрації історичної будівлі мерія Одеси заплатить півтора мільйона

Деталі

Відповідно до тендерної документації, переможець повинен розробити проект з реставрації фасадів і даху будівлі, зберігши справжні і конструктивні елементи пам'ятника. Виконавець також має зберегти історичний декор і живопис і виконати архітектурне підсвічування фасадів.

Прийом пропозицій триватиме з 25 по 28 жовтня. Термін виконання робіт - листопад 2021 - квітень 2022 року.

Будівля, яку хоче відреставрувати мерія, побудована в 1913 році. Будинок є пам'яткою архітектури і містобудування місцевого значення під назвою "Будинок прибутковий Хаджі-Хачінова" і пам'ятником історії місцевого значення.

Нагадаємо, Одеська мерія витратить мільйон гривень за те, щоб дізнатися рейтинг міста.

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