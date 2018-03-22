За присвоение 10 млн. бюджетных средств задержан руководитель строительной компании
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. За присвоение 10 млн.грн бюджетных средств сотрудники СБУ задержали директора одной из Черкасских строительных компаний, который был объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
“Правоохранители установили, что в 2011 году топ-менеджер компании в сговоре с руководством одного из государственных предприятий заключил договор на демонтаж изношенных строительных помещений и сооружений, принадлежащих госучреждении. На самом деле указанные в документации здания были демонтированы раньше. Дельцы подали фиктивные документы о якобы выполненных работах и получили более 14 млн. грн из госбюджета, более 10 млн. грн из которых они присвоили”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, в 2016 году руководитель частной компании был объявлен в международный розыск. Благодаря плодотворному сотрудничеству СБУ с Интерполом удалось установить место нахождения злоумышленника и после завершения процедуры экстрадиции из Барселоны задержать его в аэропорту “Борисполь”. Фигуранту дела и еще шести участникам преступной сделки объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Киеве разоблачена банда наркоторговцев с арсеналом оружия.