За привласнення 10 млн. бюджетних коштів затримано керівника будівельної компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За привласнення 10 млн.грн бюджетних коштів співробітники СБУ затримали директора однієї з Черкаських будівельних компаній, який був оголошений у міжнародний розшук. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що у 2011 році топ-менеджер компанії у змові з керівництвом одного з держаних підприємств уклав договір на демонтаж зношених будівельних приміщень та споруд, що належали держустанові. Насправді зазначені у документації будівлі були демонтовані раніше. Ділки подали фіктивні документи про нібито виконані роботи та отримали більше ніж 14 млн. грн з держбюджету, понад 10 млн. грн з яких вони привласнили”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у 2016 році керівник приватної компанії був оголошений у міжнародний розшук. Завдяки плідній співпраці СБУ з Інтерполом удалося встановити місце знаходження зловмисника та після завершення процедури екстрадиції з Барселони затримати його в аеропорту “Бориспіль”. Фігуранту справи та ще шести учасникам злочинної оборудки оголошено про підозру у скоєнні злочинів за ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Києві викрито банду наркоторговців із арсеналом зброї.