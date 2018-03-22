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За привласнення 10 млн. бюджетних коштів затримано керівника будівельної компанії

За привласнення 10 млн. бюджетних коштів затримано керівника будівельної компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. За привласнення 10 млн.грн бюджетних коштів співробітники СБУ затримали директора однієї з Черкаських будівельних компаній, який був оголошений у міжнародний розшук. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Правоохоронці встановили, що у 2011 році топ-менеджер компанії у змові з керівництвом одного з держаних підприємств уклав договір на демонтаж зношених будівельних приміщень та споруд, що належали держустанові. Насправді зазначені у документації будівлі були демонтовані раніше. Ділки подали фіктивні документи про нібито виконані роботи та отримали більше ніж 14 млн. грн з держбюджету, понад 10 млн. грн з яких вони привласнили”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2016 році керівник приватної компанії був оголошений у міжнародний розшук. Завдяки плідній співпраці СБУ з Інтерполом удалося встановити місце знаходження зловмисника та після завершення процедури екстрадиції з Барселони затримати його в аеропорту “Бориспіль”. Фігуранту справи та ще шести учасникам злочинної оборудки оголошено про підозру у скоєнні злочинів за ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Києві викрито банду наркоторговців із арсеналом зброї.

Українські Національні Новини

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