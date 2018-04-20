“За права чернобыльцев”: журналисты напомнили Ляшку, как его же Рыбалка выводит деньги в оффшоры

“Рыбалке принадлежит ряд оффшорных компаний, на счета которых он ежегодно выводит миллионы и миллиарды. Об этом свидетельствует, в частности, решение Днепровского районного суда. В тексте документа говорится, что компания родного отца Pыбaлки в течение короткого промежутка времени перечислила кипрскому оффшору более полутора миллиона долларов”, — пишет издание.

О том, что Pыбaлкa выводит средства из Украины в оффшорные зоны ранее публично заявил и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

“Группа его (Pыбaлки — ред.) компаний действительно проверяется на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о сотнях миллионов. Очень странно, что человек, который пикетировал трибуну ВР с криками об оффшорах Президента сам имеет такие же оффшоры. И знаете где его предприятие? — в городе-герое Липецке (в России — ред). И он выводит миллионы через роялти на оффшорные компании. Я всегда говорил, начинай с себя. Если это законно, то я первый скажу, что Pыбaлкa построил национальный бизнес. Если это незаконно — то он должен уплатить налоги. Не уплатит — будет отвечать”, — подчеркнул Генпрокурор в июне 2017 года во время одной из пресс-конференций.

О том, что Pыбaлкa имеет оффшоры и отчуждает в их пользу ценные бумаги, нардепу и самому пришлось признать под давлением НАПК, отмечают журналисты.

“Агентство (НАПК — ред.) обязало его устранить нарушения в электронной декларации о доходах за 2015 год. Поэтому политик внес изменения в раздел о доходах, где, в частности, отметил адрес кипрского оффшора в пользу которого произошло отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав. Речь о компании Adosida Incorporation Limited, расположенной по адресу: Арч. Макариоу ИИИ, 69, ТЛАИС ТАУЭР, 3-й этаж, Офис 301, 1070, Никосия, Кипр”, — сказано в статье.

Более того, как выяснили СМИ, через собственные оффшоры депутат Pыбaлкa пытается скрыть от украинцев один из своих VIP-автомобилей.

“Оказалось, что компания, которая предоставляет ему в аренду Mercedes-Benz S450 на самом деле имеет одни и те же оффшоры, что и другие фирмы семьи Pыбaлки. Проверить эту информацию легко на портале сервиса “Уoucontrol”, — отмечается в публикации.

Кроме этого, журналисты программы “Схемы” ранее выяснили, что только в 2014 году, компании депутата вывели на оффшорные структуры не менее 25 млн грн в виде роялти (за пользование своими же брендами снэковой продукции).

В 2015 году сумма роялти была меньше, однако конечный отчет по этому поводу компании Pыбaлки так и не опубликовали, говорится в материале.

Как писал УНН, ряд торговых марок снеков, принадлежащих семье Рыбалки, зарегистрированы в оффшорах. За право их использования украинские компании родственников политика ежегодно перечисляют роялти.

Более того, журналисты обнаружили тот факт, что торговые марки снэковой продукции, выпускаемой в РФ, зарегистрированы на тех же оффшорах, что и бренды украинской продукции четы Рыбалок.