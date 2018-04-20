"За права чорнобильців": журналісти нагадали Ляшку, як його ж Рибалка виводить гроші в офшори

"Рибалці належить низка офшорних компаній, на рахунки яких він щорічно виводить мільйони і мільярди. Про це свідчить, зокрема, рішення Дніпровського районного суду. У тексті документа говориться, що компанія рідного батька Pибaлки протягом короткого проміжку часу перерахувала кіпрському офшору понад півтора мільйона доларів", - пише видання.

Про те, що Pибaлкa виводить кошти з України в офшорні зони раніше публічно заявив і генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Група його (Pибaлки - ред.) компаній дійсно перевіряється на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Мова йде про сотні мільйонів. Дуже дивно, що людина, яка пікетувала трибуну ВР з криками про офшори Президента, сама має такі ж офшори. І знаєте де його підприємство? - У місті-герої Липецьку (в Росії - ред). І він виводить мільйони через роялті на офшорні компанії. Я завжди говорив, починай з себе. Якщо це законно, то я перший скажу, що Pибaлкa побудував національний бізнес. Якщо це незаконно - то він повинен сплатити податки. Якщо не сплатить - буде відповідати", - наголосив Генпрокурор в червні 2017 року під час однієї з прес-конференцій.

Про те, що Pибaлкa має офшори і відчужує на їх користь цінні папери, нардепу і самому довелося визнати під тиском НАЗК, відзначають журналісти.

"Агентство (НАЗК - ред.) зобов'язало його усунути порушення в електронній декларації про доходи за 2015 рік. Тому політик вніс зміни до розділу про доходи, де, зокрема, зазначив адресу кіпрського офшору на користь якого відбулося відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Мова про компанію Adosida Incorporation Limited, що знаходиться за адресою: Арч. Макаріоу ІІІ, 69, ТЛАІС ТАУЕР, 3-й поверх, офіс 301, 1070, Нікосія, Кіпр", - сказано в статті.

Більш того, як з'ясували ЗМІ, через власні офшори депутат Pибaлкa намагається приховати від українців один зі своїх VIP-автомобілів.

"Виявилося, що компанія, яка надає йому в оренду Mercedes-Benz S450 насправді має одні й ті ж офшори, що й інші фірми сім'ї Pибaлки. Перевірити цю інформацію легко на порталі сервісу "Уoucontrol", - наголошується в публікації.

Крім цього, журналісти програми "Схеми" раніше з'ясували, що тільки в 2014 році, компанії депутата вивели на офшорні структури не менше 25 млн грн у вигляді роялті (за користування своїми ж брендами снекової продукції).

У 2015 році сума роялті була меншою, проте кінцевий звіт з цього приводу компанії Pибaлки так і не опублікували, йдеться в матеріалі.

Як писав УНН, низка торгових марок снеків, що належать родині Рибалки, зареєстрована в офшорах. За право їх використання українські компанії родичів політика щорічно перераховують роялті.

Більш того, журналісти виявили той факт, що торгові марки снекової продукції, що випускається в РФ, зареєстровані на тих же офшорах, що і бренди української продукції родини Рибалок.