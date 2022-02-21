При необходимости Украина расширит программы для жителей ОРДЛО, которые захотят переехать в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В случае необходимости украинские власти расширит программы для жителей ОРДЛО, которые захотят переехать в Украину. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос планирует ли власть расширять программы для жителей ОРДЛО, которые захотят переехать в Украину, Данилов ответил: “То, что касается обязательств нашей страны в отношении всех граждан нашей страны - мы выполняем все обязательства выполняли и будем выполнять. В случае необходимости мы будем их расширять, при необходимости”.
Дополнение
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