За потреби Україна розширить програми для жителів ОРДЛО, які захочуть переїхати до країни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У разі необхідності українська влада розширить програми для жителів ОРДЛО, які захочуть переїхати до України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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На запитання чи планує влада розширювати програми для жителів ОРДЛО, які захочуть переїхати до України, Данілов відповів: “Те, що стосується зобов'язань нашої країни щодо всіх громадян нашої країни - ми всі зобов'язання виконуємо, виконували й будемо виконувати. У разі необхідності ми будемо їх розширяти, за потреби”.
Доповнення
Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".
Після оголошення Путіна про підтримку незалежності “ЛНР” та “ДНР” він доручив введення військ на окупований Донбас.