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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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За потреби Україна розширить програми для жителів ОРДЛО, які захочуть переїхати до країни

За потреби Україна розширить програми для жителів ОРДЛО, які захочуть переїхати до країни

Київ • УНН

 • 126092 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У разі необхідності українська влада розширить програми для жителів ОРДЛО, які захочуть переїхати до України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання чи планує влада розширювати програми для жителів ОРДЛО, які захочуть переїхати до України, Данілов відповів: “Те, що стосується зобов'язань нашої країни щодо всіх громадян нашої країни - ми всі зобов'язання виконуємо, виконували й будемо виконувати. У разі необхідності ми будемо їх розширяти, за потреби”.

Доповнення

Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

Після оголошення Путіна про підтримку незалежності “ЛНР” та “ДНР” він доручив введення військ на окупований Донбас.

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