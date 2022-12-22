За текущий год Украина больше всего экспортировала товаров в Польшу - исследование

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В течение текущего года Украина больше всего экспортировала товаров в Польшу. В то же время, как говорится в исследовании YouControl, за десять месяцев 2022 суммарный экспорт товаров из Украины составляет 36,9 млрд долларов, что означает его сокращение почти на треть, передает УНН.