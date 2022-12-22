За поточний рік Україна найбільше експортувала товарів до Польщі - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Протягом поточного року Україна найбільше експортувала товарів до Польщі. Водночас, як йдеться у дослідженні YouControl, за десять місяців 2022 року сумарний експорт товарів з України становить 36,9 млрд доларів, що означає його скорочення майже на третину, передає УНН.
Деталі
Зокрема, YouControl порівняв торішні дані митниці з показниками 10 місяців 2022 року. Таким чином, у поточному році сумарний експорт товарів становив 36,9 млрд дол. (67,7% проти січня-жовтня 2021 року) – тобто, відбулося його скорочення майже на третину.
Підкреслюється, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні цього року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до 7,05 млрд доларів із 2,69 млрд доларів.
За рік експорт між Україною та іншими країнами зазнав суттєвих змін. Так, на перше місце за обсягом експорту з України за 10 місяців 2022 року вийшла Польща (понад 5,6 млрд доларів або 15,4%).
Китай, який був споживачем українських товарів №1 у 2021 році, за час війни опустився на 4-ту сходинку в ренкінгу топ-експортерів. Його частка в загальному експорті України знизилася вдвічі — з 11,8% до 5,3%.
Скоротилися частки в “експортному пирозі” і таких традиційних споживачів всього українського, як Італія, Індія, Єгипет.
Також відбувся і обвал офіційних постачань України в рф, як країну-агресора — з 5% до 1,3%.
Відтак країна-терорист з’їхала з №5 в рейтингу географічних напрямків експорту до №20.
Доповнення
Як стало відомо іноземним ЗМІ, цього року Сирія різко збільшила імпорт пшениці з тимчасово-окупованого росією Криму майже у 20 разів.