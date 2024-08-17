За последние 10 дней армия рф ударила по Сумщине более 200 КАБами

В Сумской области за последние 10 дней зафиксировано более 200 вражеских ударов управляемыми авиабомбами, тогда как за предыдущие полгода их было около 400. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх, передает УНН.

Количество применения КАБов увеличилось в разы. Если за первые полгода было зафиксировано до 400 таких ударов, то только за последние 10 дней их уже более 200 - отметил Владимир Артюх.

По словам начальника Сумской ОГА, продолжается эвакуация из населенных пунктов, расположенных на расстоянии 5-ти и 10-ти километров от линии соприкосновения, а также вводятся ограничения на пребывание в 20-ти километровой зоне.

В Великописаревской и Середина-Будской громадах продолжается принудительная эвакуация семей с детьми.

Также недавно было объявлено об обязательной эвакуации населения из 23 населенных пунктов Сумского района.

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Дополнение

Узнать о времени и месте эвакуации можно у руководителя общины или старосты населенного пункта. Также по поводу эвакуации обращайтесь по телефонам: 095 3864306 (с 9 до 17), 0506507083, (0542) 77-96-77 (круглосуточно).

Необходимую информацию о маршрутах движения, местах для временного пребывания и получения первой помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Мининтеграции по телефону 1548.