На Сумщине внедряют систему пропусков для доступа в приграничные районы

На Сумщине власти фиксируют попытки людей вернуться домой после эвакуации, поэтому в регионе вводят систему пропусков. Впрочем, власти советуют не подвергать себя опасности. Об этом сообщил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы фиксируем попытки людей вернуться домой после эвакуации. Мы всячески отказываем от таких идей. Кроме того, уже на областном уровне, мы разворачиваем целую систему пропусков для тех, кто там проживает, у кого там есть родственники или похожие обстоятельства. Поэтому там не абсолютно жесткое блокирование, хотя мы советуем не подвергать себя опасности - пояснил Дрозденко.

Напомним

В Сумской области уже эвакуированы 21 тысяча граждан из приграничных населенных пунктов, и еще 25 тысяч, включая детей, готовы к эвакуации. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, 70% детей уже эвакуированы.