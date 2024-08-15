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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За последнее время ситуация на границе с беларусью не изменилась - Демченко

За последнее время ситуация на границе с беларусью не изменилась - Демченко

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 07:30  •  10463 просмотра

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Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщил, что ситуация на границе с беларусью остается контролируемой, без изменений и инцидентов. беларусь может перемещать технику вглубь своей территории для создания информационной картинки.

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной и полностью контролируемой, без нестандартных инцидентов. Несмотря на информационные манипуляции со стороны беларуси, находящейся под влиянием России, изменений на границе не зафиксировано. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

За последнее время ситуация на границе с беларусью вообще не изменилась, она полностью контролируется, нестандартных ситуаций не наблюдалось. Понятно, что пока беларусь под влиянием страны-террориста, она вбрасывает информационные воздействия, о переложении ответственности на Украину, потому что она якобы несет угрозу. То они усиливают границу, то отводят свои войска

- говорит Демченко.

По его словам, даже несмотря на то, что белорусы снимали видеоматериалы, где они загружают технику возле украинской границы, изменений не произошло.

Для создания картинки они могут перемещать своими подразделениями, но вглубь беларуси, привлекая к этому незначительное количество своих подразделений

 - добавил он.

Напомним

В Государственной пограничной службе не исключают, что беларусь, скорее всего, будет вынуждена осуществлять перемещение техники, личного состава для того, чтобы создать картинку, что это происходит. Скорее всего, если это будет происходить или происходит, то проходит вглубь территории беларуси.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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