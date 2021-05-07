За порядком в стране 8 мая следить более 2 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. 8 мая в День памяти и примирения за порядком в стране будут следить более 2 000 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, сотрудников ДСНС и курсантов ведомственных учреждений МВД. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
Детали
8 мая в государстве запланировано 341 мероприятие с участием более 13 000 граждан. За порядком будут следить более 2000 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, сотрудников ДСНС и курсантов ведомственных учреждений МВД. А 9 мая ожидается проведение 555 мероприятий, в которых примут участие более 60 000 граждан.
Цитата
“В каждом регионе есть понимание между всеми службами. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий, к охране правопорядка будут привлечены более 11 000 правоохранителей: 7300 полицейских, 3000 военнослужащих Национальной гвардии и ДСНС, а также курсантов высших учебных заведений МВД”, — сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.
Также заместитель Председателя Нацполиции отметил, что с 9 по 11 мая пройдут поминальные дни, поэтому многие граждане выезжать на кладбище. Поэтому на дорогах государственного и местного значения усиленно работать наряды патрульной полиции.
Напомним
У Авакова рассказали , что порядок 9 мая будут охранять более 11 000 правоохранителей.