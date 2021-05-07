За порядком в країні 8 травня стежитимуть понад 2 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. 8 травня у День пам'яті та примирення за порядком у країні стежитимуть понад 2 000 поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників ДСНС та курсантів відомчих закладів МВС. Про це повідомили у Нацполіції, пише УНН.
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8 травня в державі заплановано 341 захід за участю більше 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад 2 000 поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників ДСНС та курсантів відомчих закладів МВС. А 9 травня очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян.
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“У кожному регіоні є порозуміння між усіма службами. Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців: 7 300 поліцейських, 3 000 військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС, а також курсантів закладів вищої освіти МВС”, — повідомив заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич.
Також заступник Голови Нацполіції зазначив, що з 9 по 11 травня відбуватимуться поминальні дні, тож багато громадян виїжджатимуть на кладовища. Тому на дорогах державного і місцевого значення посилено працюватимуть наряди патрульної поліції.
Нагадаємо
У Авакова розповіли, що порядок 9 травня охоронятимуть понад 11 тисяч правоохоронців.