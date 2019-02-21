За нарушение закона о рекламе за год взыскали 2,8 млн грн штрафов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Госпродпотребслужба в 2018 году установила более 2 тысяч нарушений законодательства о рекламе, просмотрев более 20,2 тысячи рекламных носителей. На нарушителей наложены 2,8 млн грн штрафа. Об этом по итогам прошлого года рассказал директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницький, передает УНН.
"В 2018 году специалисты Госпродпотребслужбы исследовали более 20,2 тысячи рекламных носителей и установили 2,2 тысячи нарушений законодательства о рекламе. В частности, по результатам рассмотрения дел в отношении нарушителей наложено штрафных санкций на сумму 2,8 миллиона гривен, и принято 47 решений о признании рекламы недобросовестной, скрытой и 244 решения о приостановлении распространения рекламы", - сообщил он.
По его словам, нарушители законодательства о рекламе в добровольном порядке оплатили штрафные санкции на сумму 1,55 миллиона гривен, в то же время, в судебном порядке было взыскано 437,14 тысячи гривен.
По данным Госпродпотребслужбы, в течение прошлого года было рассмотрено 1853 обращений потребителей рекламы и представлений государственных органов и органов местного самоуправления.
Как сообщал УНН, по данным Комитета избирателей Украины, политические партии направили на рекламу почти 150 млн грн, из которых около 29% - бюджетные деньги.