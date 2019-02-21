За порушення закону про рекламу за рік стягнули 2,8 млн грн штрафів

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Держпродспоживслужба у 2018 року встановила понад 2 тисячі порушень законодавства про рекламу, переглянувши більше 20,2 тисячі рекламних носіїв. На порушників накладено 2,8 млн грн штрафу. Про це за підсумками минулого року розповів директор Департаменту захисту споживачів Держпродспоживслужби Олексій Квасніцький, передає УНН.