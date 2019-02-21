За порушення закону про рекламу за рік стягнули 2,8 млн грн штрафів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Держпродспоживслужба у 2018 року встановила понад 2 тисячі порушень законодавства про рекламу, переглянувши більше 20,2 тисячі рекламних носіїв. На порушників накладено 2,8 млн грн штрафу. Про це за підсумками минулого року розповів директор Департаменту захисту споживачів Держпродспоживслужби Олексій Квасніцький, передає УНН.
“У 2018 році фахівці Держпродспоживслужби дослідили понад 20,2 тисячі рекламних носіїв та встановили 2,2 тисячі порушень законодавства про рекламу. Зокрема за результатами розгляду справ щодо порушників накладено штрафних санкцій на суму 2,8 мільйона гривень, та прийнято 47 рішень про визнання реклами недобросовісною, прихованою та 244 рішення про зупинення розповсюдження реклами”, - повідомив він.
За його словами, порушники законодавства про рекламу у добровільному порядку сплатили штрафних санкцій на суму 1,55 мільйона гривень, водночас, у судовому порядку було стягнуто 437,14 тисячі гривень.
За даними Держпродспоживслужби, впродовж минулого року було розглянуто 1853 звернень споживачів реклами та подань державних органів та органів місцевого самоврядування.
Як повідомляв УНН, за даними Комітету виборців України, політичні партії спрямували на рекламу майже 150 млн грн, з яких близько 29% - бюджетні гроші.