За нарушение избирательного законодательства открыто 19 уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. С начала президентской избирательной кампании полиция открыла 19 уголовных производств за нарушение избирательного законодательства. Кроме того, полицейские составили 170 административных материалов по фактам нарушения в избирательной сфере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В пресс-службе пояснили, что восемь уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства. В частности, одно из них открыто по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума - ред.) УК, еще пять - по ст. 160 (подкуп избирателей - ред.) УК Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, 11 связаны с проведением избирательной кампании. В частности, 7 уголовных производств были открыты по ст. 296 (хулиганство - ред.). Еще 2 - по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов - ред.), А также 1 - по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий - ред.) УК Украины.
В пресс-службе добавили, что за последние сутки за информацией о нарушениях избирательного законодательства Нацполиция открыла еще три дела.
Как сообщал УНН, правоохранители получили уже тридцать обращений о подкупе избирателей.