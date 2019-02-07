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За порушення виборчого законодавства відкрито 19 кримінальних проваджень

За порушення виборчого законодавства відкрито 19 кримінальних проваджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. З початку президентської виборчої кампанії поліція відкрила 19 кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства. Крім того, поліцейські склали 170 адміністративних матеріалів за фактами порушення у виборчій сфері. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МВС.

"У прес-службі пояснили, що вісім кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства. Зокрема, одне з них відкрито за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму -ред.) ККУ, ще п’ять – за ст. 160 (підкуп виборців - ред.) КК України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 11 пов'язані з проведенням виборчої кампанії. Зокрема, 7 кримінальних проваджень були відкриті за ст. 296 (хуліганство - ред.). Ще 2 - за ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів - ред.), а також 1 – за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень - ред.) КК України.

У прес-службі додали, що за останню добу за інформацією про порушення виборчого законодавства Нацполіція відкрила ще три справи.

Як повідомляв УНН, правоохоронці отримали вже тридцять звернень щодо підкупу виборців.

Українські Національні Новини

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