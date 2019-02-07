За порушення виборчого законодавства відкрито 19 кримінальних проваджень

КИЇВ. 7 лютого. УНН. З початку президентської виборчої кампанії поліція відкрила 19 кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства. Крім того, поліцейські склали 170 адміністративних матеріалів за фактами порушення у виборчій сфері. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МВС.