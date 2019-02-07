За порушення виборчого законодавства відкрито 19 кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. З початку президентської виборчої кампанії поліція відкрила 19 кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства. Крім того, поліцейські склали 170 адміністративних матеріалів за фактами порушення у виборчій сфері. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МВС.
"У прес-службі пояснили, що вісім кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства. Зокрема, одне з них відкрито за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму -ред.) ККУ, ще п’ять – за ст. 160 (підкуп виборців - ред.) КК України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, 11 пов'язані з проведенням виборчої кампанії. Зокрема, 7 кримінальних проваджень були відкриті за ст. 296 (хуліганство - ред.). Ще 2 - за ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів - ред.), а також 1 – за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень - ред.) КК України.
У прес-службі додали, що за останню добу за інформацією про порушення виборчого законодавства Нацполіція відкрила ще три справи.
Як повідомляв УНН, правоохоронці отримали вже тридцять звернень щодо підкупу виборців.